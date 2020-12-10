РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В городском округе Мытищи в рамках заседания штаба по ТКО обсудили вопросы своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок, сообщил заместитель главы муниципалитета Александр Бирюков.

В четверг состоялся очередной штаб по ТКО с приглашением представителей Сергиево-Посадского Регионального оператора.

«Рассмотрели вопросы образования навалов мусора на контейнерных площадках и необходимости осуществления своевременного подбора мусора. Акцентировали внимание регионального оператора на замене контейнеров, которые не отвечают требованиям действующего законодательства. Уделили особое внимание вопросу, касающемуся взыскания дебиторской задолженности с должников», - написал Бирюков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что региональному оператору поручили подготовить отчет о ходе его деятельности за 2020 год.