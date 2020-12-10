РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проверила работу пункта вакцинации от коронавируса в Красногорской горбольнице №2, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Глава городского округа Эльмира Хаймурзина проверила работу пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в Красногорской городской больнице №2 и сдала ИФА-тест. Это обязательное условие для всех желающих вакцинироваться», - говорится в сообщении.

Глава муниципалитета отметила, что температурные условия хранения препарата соблюдены, пациентам выдают памятку с подробным разъяснением о препарате и о каждом этапе вакцинации.

«Медицинское экспертное сообщество считает, что, если позволяет состояние здоровья, прививку нужно делать. Плюс необходимо соблюдать предписания Роспотребнадзора. Я призываю всех наших жителей максимально ограничить все контакты, надевать маски в общественных местах и чаще мыть руки», - сказала Хаймурзина.

В Красногорске работают четыре пункта вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V»: поликлиника №1 (улица Карбышева, 4); поликлиника №3 (Павшинский бульвар, 9); поликлиника №2 (военный городок Павшино, 2В) и Нахабинская городская больница (улица Институтская, 9А).

«Вакцинация от коронавируса осуществляется на добровольной основе. В округе уже многие врачи, учителя, сотрудники МФЦ и администрации муниципалитета прививку сделали», - добавляется в материале.

По вопросам коронавируса в Подмосковье работает горячая линия. Обращаться можно на короткий номер 122.