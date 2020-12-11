РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 дек. В городском округе Мытищи в деревне Сорокино в пятницу временно отключат электроэнергию, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинский РЭС сообщает, что 11 декабря будет отключение электроснабжения в связи с плановыми работами на КТП-94. Под отключение попадает деревня Сорокино», - говорится в сообщении.

Отключение электричества в населенном пункте пройдет с 09:30 до 16:30, в указанный период света не будет не более двух часов.​