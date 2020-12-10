РИАМО - 10 дек. Ансамблю народной музыки «Дмитровские рожечники» по распоряжению министерства культуры России присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества», говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

«Это важное событие в культурной жизни нашего округа. Только четыре коллектива области имеют такое высокое звание», - говорится в сообщении.

Ансамбль «Дмитровские рожечники» был создан в 2005 году в доме культуры «Содружество». Основатель ансамбля Валерий Колбин разработал методику обучения игре на владимирских рожках, что является неоценимым вкладом в сохранение русского народного творчества.

Коллектив, обладающий высочайшим исполнительским мастерством, представляет Дмитровский округ на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.