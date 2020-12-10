РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Жители городского округа Подольск могут передать экспонаты для обновления экспозиции музея истории Подольского УВД, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Музей истории Подольского УВД работает уже более 30 лет. В настоящее время проводятся работы, направленные на обновление его экспозиции. Информация об истории формирования Подольского УВД собирается по крупицам, имеющихся в нашем расположении экспонатов и документов крайне мало, в связи с чем просим жителей оказать содействие в предоставлении мемориальных фотографий, документов, писем или вещей родственников, проходивших службу в Подольском УВД, а также рассказов о них», - говорится в сообщении.

Документы могут быть как оригиналами, так и копиями. Материалы можно предоставить в УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом 84. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)763-02-80.