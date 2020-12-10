РИАМО - 10 дек. В городских округах Дзержинский, Звездный городок, Красноармейск, Молодежный, Талдомский за минувшие сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции за сутки выявили в Красногорске - 217, а также в Одинцове - 141 и Королеве – 105.

Кроме того, 72 новых случая выявили в Жуковском, 58 – в Зарайске, 51 – в Мытищах, 48 – в Егорьевске, 46 – в Коломне, 42 – в Ленинском округе, 41 – в Подольске, 33 – в Сергиевом Посаде, 30 – в Домодедове, 29 – в Лыткарине, 27 – в Дмитрове, 25 – в Щелкове.

По 24 новых случая зарегистрировали в Воскресенске и Луховицах, 23 – в Истре, 22 – в Орехово-Зуеве, 20 – в Рузе, 19 – в Люберцах, 18 – в Балашихе, по 17 – в Серпухове и Солнечногорске, 16 – в Пушкине, 15 – в Наро-Фоминске, по 13 – в Ступине и Котельниках, 12 – в Электрогорске, десять – в Кашире.

Еще по девять новых случаев инфицирования зарегистрировали в Раменском, Химках, по восемь – в Лотошине, Павловском Посаде, по семь – в Долгопрудном, Лосино-Петровском, Можайске, по шесть – в Клину, Лобне, Черноголовке, по пять - во Фрязине, Волоколамске, по четыре – в Ивантеевке, Краснознаменске, Шаховской, три – в Чехове.

В Богородском округе, Бронницах, Власихе, Дубне, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах подтвердили по два случая коронавируса за сутки, в Протвине, Шатуре и Электростали – по одному.

Статистика по городским округам Московской области составляется на основе данных по проведенным в регионе тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по Подмосковью. В ней учитываются граждане, которые сдали тест на инфекцию в регионе, а также те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов области.

При появлении любых симптомов простуды жителям региона рекомендуют вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Льготный проезд в столице не будут восстанавливать на новогодние праздники. Ранее льготы были отменены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице стабильной.

В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что это идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, ПЦР-диагностики, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое, просто значительно выше, чем в других регионах.

- Столичные власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники. В Новый год никаких специальных массовых мероприятий в общественных местах устраивать не планируют.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.