РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 дек. Жители Щелкова могут узнать расположение всех уличных новогодних елей, посмотрев интерактивную карту, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Чтобы не собирать большое количество людей у одной елки, количество новогодних елей в округе увеличили в три раза по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Посмотреть расположение новогодних елок можно на интерактивной карте по ссылке.