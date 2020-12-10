РИАМО - 10 дек. Мытищинская компания-производитель протезов «Орто-космос» победила на региональном этапе конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

В этом году на конкурс в Подмосковье поступило более 60 заявок, 15 проектов стали победителями и прошли в федеральный этап.

«Наша компания работает около 30 лет. Занимаемся протезированием верхних и нижних конечностей, обслуживаем людей из Москвы и Московской области. Приезжают к нам пациенты и из других регионов, чтобы восстановить утраченные функции в связи с ампутацией», – сказал заместитель генерального директора компании «Орто-космос» Игорь Стретьячук.

В компании трудятся порядка 50 человек - специалисты высокого уровня, которые после изготовления изделия помогают клиентам научиться пользоваться протезами.

Каждый год количество пациентов «Орто-космоса» увеличивается, в этом году было изготовлено более 700 протезов. В январе планируется открыть в Москве полноразмерную мастерскую, в которой заказывать изделия будет еще удобнее.

«В деле реабилитации большое значение играет желание пациента вернуться к нормальной жизни. Если люди хотят активно жить, желательно как здоровый человек, то восстановление идет достаточно быстро. Некоторые наши подопечные не просто начинают вести активную жизнь, а уходят в спорт: мотивация, которая заставила их вернуться к жизни, сделала их более активными, чем до ампутации», - добавил Стретьячук.