РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В театре драмы и комедии «ФЭСТ» городского округа Мытищи 16 декабря состоится презентация музыкального альбома актера театра Филиппа Ефимова, говорится в сообщении пресс-службы театра.

16 декабря в 20:00 на основной сцене театра «ФЭСТ» состоится творческий вечер актера театра, поэта и музыканта Филиппа Ефимова под названием «Музыка моя».

«Главный посол рок-н-ролла в театре «ФЭСТ» Фил Ефимов 27 ноября выпустил свой первый студийный альбом, презентация которого состоится на этом вечере. Альбом из 8 песен в стиле Rock Art так и называется - «Музыка моя». Филипп - автор уникального спектакля «САШБАШ. Вечный пост» о питерском роке 1980-х и о легендарном «поэте среди рокеров и рокере среди поэтов» Александре Башлачеве», - говорится в сообщении.

Творческий вечер Ефимова - это стихи, актуальный современный театр, видеоклипы и, главное, большая полноценная «живая» концертная программа.

«Вместе с Филиппом (гитара/вокал) отжигать на сцене будут: Павел Алексашин (электрогитара), Святослав Лысов (бас), Сергей Снарский (барабаны), Кирилл Козуб (клавишные). Ожидаются также специальные гости», - отмечается в сообщении.

Альбом доступен для прослушивания на всех платформах по ссылке: https://album.link/i/1540963748.