РИАМО – 10 дек. Президент России Владимир Путин рассказал, что обвинения в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связаны с его работой журналистом, ему вменяют преступления в период работы в корпорации, сообщает ТАСС.

«Не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность. <…>. А за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе», - сказал глава государства.

Сафронова задержали летом этого года. Его обвиняют в госизмене. По мнению правоохранителей, Сафронова завербовала чешская спецслужба.

По версии обвинения, советник должен был собрать и передать информацию в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. ​