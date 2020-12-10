РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В городском округе Мытищи в период новогодних праздников не запланировано массовых мероприятий, сообщил начальник отдела гражданской защиты управления территориальной безопасности и противодействия коррупции горокруга Андрей Череменский.

В четверг в здании администрации Мытищ прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета.

«Мероприятий массовых у нас не планируется: ни елок, ни концертов. Органы правопорядка должны будут следить, чтобы люди не собирались в массовых местах пребывания. А катание на коньках разрешается, как и запуск фейерверков в определенных местах», - сказал Череменский.

Он добавил, что в этом году ввиду отсутствия снега получился идеальный лед, толщина льда составляет больше 10 сантиметров.