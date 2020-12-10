РИАМО - 10 дек. С 1 января 2021 года вступит в силу новый закон о прохождении медкомиссии для водителей и появятся два дополнительных теста — на употребление наркотиков и на алкоголизм, из-за этого вырастет и цена медсправки для водителей, передает Nation News.

По мнению эксперта по автоподбору Павла Будякова, проверять на употребление наркотиков и алкоголизм нужно только тех людей, которые до этого лишались водительского удостоверения.

«Любой, даже злоупотребляющий человек может подготовиться к анализу и воздержаться в определенный промежуток времени, чтобы сдать тест и дальше отрываться на всю катушку. В интернете есть много информации по обходу анализов», — рассказал Будяков.

Он также отметил, что новые правила ударят по тем, кто никогда не был замешан в употреблении запрещенных веществ.

В среднем стоимость теста на употребление наркотиков составляет 5 тысяч рублей, а теста на алкоголизм — около 3,5 тысячи рублей. Таким образом, стоимость медицинской справки увеличится до 8-10 тысяч рублей. ​