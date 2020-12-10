РИАМО - 10 дек. Следователи проверят информацию СМИ о мошенничестве с квартирой режиссера Артавазда Пелешяна в центре Москвы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Из сообщения (СМИ - ред.) следует, что квартира режиссера, расположенная по Новолесному переулку в центре Москвы, в мае 2010 года была продана. Также указано, что семья никаких сделок купли-продажи с недвижимостью не осуществляла», - сказала Иванова.

Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.