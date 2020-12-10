РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово завершили строительство многоэтажного дома на 672 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «Лидер групп Домодедово». Общая площадь здания составляет более 48 тысяч квадратных метров. В доме размещены 672 квартиры.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены замечания, которые застройщик устранил в кратчайшие сроки. В ближайшее время в Главгосстройнадзоре будет подниматься вопрос о выдаче заключения о соответствии объекта проектной документации», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур.

С момента начала строительства инспекторы Главгосстройнадзора провели на объекте 25 проверок.