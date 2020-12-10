РИАМО - 10 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал благодарность медикам Подольска за их добросовестную работу во время борьбы с пандемией.

«Главный врач Подольской клинической больницы Вардан Геворкян признался, что очень гордится своими коллегами. Медики делают все, чтобы лечить пациентов с Covid-19 не только из Подольска, но и из ближайших округов. Многим из них пришлось переквалифицироваться в короткие сроки. <...> Спасибо команде подольских медиков!» - написал Воробьев в Instagram.

Он напомнил, что летом президент РФ Владимир Путин учредил специальную награду — орден Пирогова — для тех медиков, кто в сложной ситуации не оставил свою профессию и помогал лечить заразившихся коронавирусом.

Воробьев добавил, что Московская область продолжает получать вакцину от коронавируса.

«На прошлой неделе нам привезли 5 тысяч, на этой неделе будет еще 10 тысяч. Всего у нас будет 92 пунктах вакцинации. Перед тем, как сделать прививку, надо пройти первичный осмотр у терапевта, сдать мазок на ПЦР и анализ на антитела», - отметил губернатор.

В Подмосковье зафиксировали 123 614 случаев заражения коронавирусом, умерли 2378 пациентов, вылечились 87 490 человек.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.