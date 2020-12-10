РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Открытый каток площадью 2 тысячи квадратных метров начал работать на территории конноспортивного клуба «Фаворит» в подмосковном Подольске, сообщается на сайте клуба.

«В КСК «Фаворит» Подольска открылись каток с натуральным льдом, площадь которого составляет 2 тысячи квадратных метров, и ледяная горка. Также для посетителей работают прокат коньков и ледянок, раздевалка, буфет и многое другое», - говорится в сообщении.

Работать каток будет с понедельника по четверг с 14:00 до 22:00, в пятницу с 14:00 до 24:00 и в выходные с 10:00 до 24:00. Стоимость катания – 250 рублей на весь день.

Также на катке расположена нарядная новогодняя елка, кафе, имеется вечернее освещение, музыкальное сопровождение и централизованный теплый туалет.