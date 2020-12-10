РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В городском округе Мытищи с начала текущего года зарегистрировали 520 пожаров, сообщил заместитель отдела надзорной деятельности по городскому округу Андрей Кутуров.

В четверг в Мытищах состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета. На мероприятии подвели итоги пожарной безопасности.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 520 пожаров. В основном пожары происходили по причине неосторожного обращения с огнем - это 231 случай, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 125 пожаров. Нарушения правил устройство и эксплуатации печей - произошло 22 пожара», - сказал Кутуров.

Он добавил, что по причине поджога произошло 6 пожаров, по неосторожности при курении - 15. На сегодняшний день на пожарах зафиксировано 6 погибших, травмированы 9 человек.

В целях профилактики пожаров и гибели на них людей отделом организована профилактическая работа.

«Учитывая сезонные особенности зимнего периода, в настоящее время усиленно проводится профилактическая работа с населением», - отметил Кутуров.