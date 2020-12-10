РИАМО - 10 дек. Строительные работы на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) идут без перерыва, сейчас готовность объекта составляет 95%, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

Протяженность четвертого пускового комплекса ЦКАД составляет 97 километров. Трасса соединит дороги М-7 «Волга» и М-4 «Дон».

«Сейчас уже близки к завершению работы по сооружению самой крупной транспортной развязки всей Центральной кольцевой автодороги. Она находится на стыке первого (проходит по территории городских округов Подольск, Домодедово и новой Москвы) и четвертого пусковых комплексов и связывает оба участка с трассой М-4 «Дон», - говорится в сообщении.

Дорога проходит по юго-востоку Подмосковья: городским округам Электросталь, Домодедово, Павловский Посад, а также по Богородскому округу, Воскресенску и Раменскому округу.

ЦКАД-4 будет дорогой с четырьмя полосами движения - по две в каждом направлении.

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