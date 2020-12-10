РИАМО - 10 дек. Премьерный показ художественного фильма о Зое Космодемьянской планируется провести 28 января, говорится в сообщении пресс-службы Российского военно-исторического общества.
Кинокартина, как и музейный комплекс в деревне Петрищево подмосковного Рузского округа, призвана увековечить память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Фильм «Зоя» рассказывает о последних часах жизни Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В киноленте с точностью до минут восстановлена последовательность событий ее последней ночи.
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