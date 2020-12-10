РИАМО - 10 дек. Премьерный показ художественного фильма о Зое Космодемьянской планируется провести 28 января, говорится в сообщении пресс-службы Российского военно-исторического общества.

«При поддержке Минкультуры России, министерства культуры Московской области, Российского военно-исторического общества (РВИО) создан и выходит в прокат художественный фильм «Зоя». Премьера фильма запланирована на 28 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Кинокартина, как и музейный комплекс в деревне Петрищево подмосковного Рузского округа, призвана увековечить память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Фильм «Зоя» рассказывает о последних часах жизни Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В киноленте с точностью до минут восстановлена последовательность событий ее последней ночи.