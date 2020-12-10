РИАМО - 10 дек. Григорий Клинов работает помощником машиниста в ЦППК больше шести лет, а в свободное время собирает модели поездов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В обязанности помощника машиниста входит: определение состояния пути, контактной сети, проверка технического состояния поезда, контроль происходящего в салоне и многое другое.

«Вся жизнь Григория связана с железной дорогой – он с детства ей увлекается и мечтал иметь все модели железнодорожного транспорта в своей коллекции. В то время производство таких игрушек не было налажено, поэтому он начал делать их самостоятельно», - говорится в сообщении.

Он занимает моделизмом уже 17 лет.

«Вся моя жизнь – железная дорога. Я все время в пути – в поиске информации и нужных чертежей. Частенько самостоятельно замеряю оригинальные прототипы моделей и контролирую процесс моделирования, помогаю советом и делюсь информацией с единомышленниками: все как на рабочем месте», – поделился Клинов.

Сначала мужчина собирал поезда разных эпох и стран, но последние восемь лет он тщательно изучает тему специального подвижного состава РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), Роскосмоса и Росатома.

Некоторые модели поездов он создает из простого листа полистирола, какие-то требуют более сложных манипуляций и использования современных технологий. Вообще развитие 3D моделирования облегчило процесс создания экспонатов для коллекции и помогает ему сэкономить до 70% времени.

«Тема специального железнодорожного транспорта довольно закрыта и имеет узкую специализацию. Чтобы начать работу над моделью помощник машиниста проводит много времени за изучением литературы и доступных фотографий, общается с такими же как он энтузиастами в социальных сетях», - добавляется в материале.

Процесс сборки модели у Клинова занимает от двух недель до несколько лет. Для начала необходимо собрать максимум информации об оригинальном поезде, это еще самый длительный этап. В основном чертежи помощник машиниста делает сам, но иногда ими делятся ветераны РВСН и сотрудники музея истории космодрома Байконур, с которыми он дружит. В процессе сборки помогают литейщики.

На данный момент Клинов собирает агрегаты, которые перевозили топливо и ракету для Юрия Гагарина, но процесс все время стопорится, есть свои нюансы и трудности в изготовлении. Любимых моделей у мужчины пока нет, он считает, что они в процессе создания. Идей и задумок очень много, а вообще он мечтает создать мини-музей моделей железнодорожного транспорта.

В ЦППК работает более 800 локомотивных бригад, их рабочая смена – 10-12 часов, но даже при таком плотном и сложном графике работы, иногда увлечение и профессия очень тесно связаны.