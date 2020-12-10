РИАМО - 10 дек. За последние сутки в Подмосковье от коронавирусной инфекции выздоровели 830 человек, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

Всего с начала пандемии в Московской области инфекцию победили 87 490 человек.

Жителям рекомендуют обращаться к врачу при любых симптомах ОРВИ. Однако медика нужно вызывать на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.