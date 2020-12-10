РИАМО - 10 дек. За 10 лет в Москве построили более 1 тысячи километров новых дорог, реконструировали 15 магистралей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы за предыдущие 10 лет построили более 1 тысячи километров новых дорог», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в это число входит 15 магистралей. Также было реконструировано 17 крупных развязок. Кроме того, специалисты построили более 300 искусственных сооружений.

«В этом году план был 82 километра (дорог - ред.), мы его уже превысили - 104 километра <...> уже ввели в эксплуатацию», - добавил Бочкарев.

Кроме того, в течение нескольких дней планируют запустить развязку на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе.

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