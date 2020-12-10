РИАМО – 10 дек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит забывать о таком инструменте гуманизации, как амнистия, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил об опыте царской России, когда на улицу вышло огромное количество людей, которых выпустили из тюрем.

«Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе», - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

Таким образом, российский лидер ответил на вопрос о том, не планирует ли он применить широкую амнистию.