РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Специалист молодежного центра Подольска рассказала учащимся школы №17 о Конституции РФ в преддверии праздника, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, в преддверии празднования Дня Конституции РФ, специалистом молодежного центра «Максимум» в школе №17 была проведена правовая игра на тему: «Что ты знаешь о Конституции?». Мероприятие было направлено на формирование у обучающихся правовых компетенций, обеспечивающих успешность в обществе, а также способности к анализу правовых ситуаций», - говорится в сообщении.

Конституцию должен знать каждый, в том числе и подростки, обучающиеся в школах.

«Именно Конституция не только декларирует права человека, но и, в первую очередь, обеспечивает их соблюдение. Поэтому каждый человек должен ее знать», - заключается в материале.