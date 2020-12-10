РИАМО - 10 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали шестого подозреваемого в разбойном нападении на коттедж и убийстве его владельца, инцидент произошел в деревне Ефимоново городского округа Истра, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В октябре этого года люди в масках с огнестрельным оружием проникли на территорию загородного дома 65-летнего москвича. Мужчина выстрелил в злоумышленников из травматического пистолета. В ответ двое выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета. Хозяин дома скончался. Через некоторое время задержали пятерых подозреваемых в преступлении.

«По горячим следам задержать лиц, причастных к преступлению не удалось. Однако, благодаря грамотной и слаженной работе следователей и криминалистов, <…>была установлена причастность шестерых мужчин к нападению на москвича. Задержания проходили сразу в нескольких регионах: Ярославской, Калужской и Брянской областях», - говорится в сообщении.

Криминалисты обыскали жилье, гаражи и машины подозреваемых. Подозреваемые были доставлены в следственный отдел по городу Истре ГСУ СК России по Московской области, где на допросе дали признательные показания.

По имеющимся данным, подозреваемые ранее совершали кражу и разбойное нападение на загородный дом москвича. Но в то время на их след не удалось выйти сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время три уголовных дела соединены в одно производство.

С участием подозреваемых проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. В ходе расследования будет установлена роль каждого в совершенных преступлениях. Подозреваемые будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений.