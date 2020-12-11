РИАМО – 11 дек. МТС зафиксировала почти двукратный рост интернет-трафика в Московском метрополитене с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года по сравнению с этим же периодом прошлого года, несмотря на снижение количества пассажиров на 16%, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Всего за этот период абоненты МТС скачали в метро более 13 петабайт мобильного интернет-трафика по сравнению с 7 петабайтами годом ранее. Прирост объема передачи данных в подземке оказался даже выше, чем в целом по Москве», — говорится в сообщении.

В этом году в связи с массовым переходом на дистанционные форматы работы, учебы и развлечений объем мобильного интернет-трафика в столице вырос на 36%, до 2020 года в среднем ежегодно прирастал на 20%.

Двукратный рост объема передаваемых данных в подземке вызван несколькими причинами:

- Расширение покрытия. Осенью прошлого года МТС обеспечила 100% покрытие станций и тоннелей Московского метрополитена мобильной связью 4G. В 2020 году компания запустила сеть 4G на новых станциях метро: «Лефортово», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная» и «Нижегородская» Некрасовской линии, «Авиамоторная» и «Нижегородская» Большой кольцевой линии.

- У пользователей сформировался повышенный интерес к видеосервисам и другим ресурсам с видео за время самоизоляции, когда жители столицы в основном находились дома.

В апреле количество обращений к таким ресурсам, как YouTube, МТС ТВ, ivi, Оkko и другим в сети МТС, в целом выросло почти в пять раз по сравнению с 2019 годом. После отмены части ограничительных мер пользователи сохранили интерес к видеосервисам.

В октябре активная российская месячная аудитория YouTube увеличилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом. Пользователи продолжили смотреть видео, в том числе во время поездок по городу. В Московском метрополитене по итогам 11 месяцев 2020 года доля интернет-трафика видеосервисов и социальных сетей выросла почти в полтора раза и составила 72% в общем объеме передаваемых данных.

Благодаря сплошному покрытию в метро абоненты МТС за получасовую поездку успевали посмотреть небольшой ролик или видеообзор, пролистать и прокомментировать обновления в ленте или посмотреть прямой эфир в соцсетях. За поездку по всей ветке метро из одного конца в другой можно было посмотреть стандартную серию сериала или часть фильма.

«Метро является основным способом передвижения миллионов москвичей даже в период ограничений. Поэтому нам важно, чтобы в подземке абоненты МТС могли свободно общаться в интернете, смотреть видео, писать письма, слушать музыку», – отметил директор по маркетингу и развитию московского региона МТС Роман Лещенко.​