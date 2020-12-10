РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Водитель легковой машины Subaru сбила 10-летнюю девочку на улице Быковский в подмосковном Подольске, у ребенка травмы пальцев ноги, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Девятого декабря в 17:25 на улице Быковский напротив дома №6/1 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 10-летний ребенок.

«Водитель легковой машины Subaru, двигаясь по улице Быковская со стороны проспекта Юных Ленинцев в сторону улицы Вишневой, в районе дома №6/1 совершила наезд на пешехода – девочку 10 лет, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ее появление стало неожиданностью для водителя. В результате наезда ребенок получил травмы пальцев ноги, его доставили на обследование в больницу, где оказали медицинскую помощь и назначили лечение по месту жительства», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения и пешеходов на то, что нужно соблюдать правила дорожного движения. При переходе проезжей части по регулируемому пешеходному переходу необходимо дождаться разрешающего сигнала светофора, убедиться, что водители остановились, и только после этого переходить дорогу.

Родителей попросили еще раз обратить внимание детей на правила безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде. Любая спешка и невнимательность могут привести к трагедии.