РИАМО - 10 дек. Строители приступили к возведению монолитных конструкций крупного спортивного комплекса в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Там (в спорткомплексе в Некрасовке - ред.) возводятся конструкции, проводится гидроизоляция подземных вертикальных конструкций и обратная засыпка пазух котлована», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что столичные власти продолжат развивать район Некрасовка, в том числе строить социально значимые объекты.

Спортивный комплекс общей площадью более 21 тысячи квадратных метров возводится на базе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка». В состав комплекса войдут 12 функциональных зон, среди которых крытый каток, бассейн, экстрим-парк, зона воркаута.

В спорткомплексе будут проводить не только тренировки, но соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу и гандболу.