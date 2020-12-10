РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Жителям Балашихи разъяснили, куда им обращаться, если они заметили низкую температуру отопления в своих квартирах и подъездах, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Отопление - один из важных вопросов, который на текущий момент стоит у жителей городского округа. В последние дни из-за похолодания регулярно поступают обращения от жителей Балашихи по ряду многоквартирных домов, где они жалуются на отсутствие тепла в подъездах и у себя в квартирах.

«Зимой случаются аварии на сетях, мы стараемся за максимально короткие сроки устранять их и обеспечивать бесперебойную подачу ресурсов. Если такое случилось, жители должны обратиться в свою управляющую компанию, все контактные телефоны размещены на информационных стендах внутри подъездов, или в социальные сети. Можно также обратиться в адрес Единой диспетчерской службы», - сказала заместитель главы Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что по каждому такому обращению сотрудники городской администрации и Госжилинспекции выезжают с проверкой на указанный адрес, делают замеры температуры и сразу же принимают меры. Жителям разъясняют, почему могла произойти авария и с чем это могло быть связано.

По вопросам отопления, работы управляющей компании или иным проблемам жители Балашихи также могут обратиться в управление ЖКХ администрации городского округа лично или по телефону.