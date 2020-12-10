РИАМО - 10 дек. Возгорание произошло в четверг в столовой, расположенной в деревне Юдановка новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.
«Благодаря слаженным действиям столичных огнеборцев пожар был локализован. В данный момент принимаются меры по ликвидации возгорания», - говорится в сообщении.
Газовые баллоны, которые находились в постройке, вынесли из помещения еще до приезда пожарных.
В результате происшествия никто не пострадал.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии