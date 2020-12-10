РИАМО - 10 дек. Возгорание произошло в четверг в столовой, расположенной в деревне Юдановка новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.

«Благодаря слаженным действиям столичных огнеборцев пожар был локализован. В данный момент принимаются меры по ликвидации возгорания», - говорится в сообщении.

Газовые баллоны, которые находились в постройке, вынесли из помещения еще до приезда пожарных.

В результате происшествия никто не пострадал.