РИАМО - 10 дек. Жители Москвы и Подмосковья могут посетить праздничную новогоднюю площадку в парке «Патриот» в Одинцовском округе, которая откроется 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Ярмарка, приуроченная к Новому году и Рождеству, откроется на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Основным центром притяжения станет новогодний каток, который будет работать бесплатно для всех гостей ярмарки.

«Помимо катка, на Соборной площади храма разместятся новогодняя елка высотой 30 метров, фотозоны, детский парк с ледяными и снежными горками, трехскатная двухуровневая тюбинговая горка, а также павильоны с новогодними и рождественскими подарками», - говорится в сообщении.

Общая площадь новогодней ярмарки составит более 2 гектаров.