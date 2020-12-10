РИАМО - 10 дек. Здание для размещения трех судебных участков мировых судей района открыли в Раменках, в здании провели капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московского городского суда Михаил Птицын осмотрели новое здание для размещений трех судебных участков мировых судей района Раменки.

«В Москве работают 438 мировых судей, которые рассматривают более 70% всех гражданских и уголовных дел, поступающих в суды общей юрисдикции. Это – первый и самый востребованный гражданами уровень правосудия. Поэтому создание комфортных условий для работы мировых судей постоянно находится в поле зрения правительства Москвы», - отметил Собянин.

За последние годы десятки участков мировых судей получили качественные помещения для работы. Наконец очередь дошла и до трех участков в Раменках.

«Мы понимаем, что нагрузка на мировых судей постоянно растет, и если будет принят федеральный закон об увеличении судебных участков в Москве, то правительство города сделает все необходимое, чтобы обеспечить новых судей помещениями для полноценной работы», – отметил Собянин.

До декабря судебные участки мировых судей №№ 177, 178, 179 и 180, обслуживающие жителей района Раменки, размещались в здании Никулинского районного суда по адресу: Мичуринский проспект, дом 17, корпус 1. Такое размещение создавало трудности для организации эффективной работы судов разных инстанций.

Для обеспечения комфортных условий работы для мировых судей участков № 178, 179 и 180 поблизости было подобрано отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание площадью 1,1 тысячи квадратных метров по адресу: Мичуринский проспект, дом 29А. Ему потребовался ремонт.

Ранее, в июле этого года, судебный участок № 177 также переехал в новое помещение по адресу: улица Довженко, дом 6.