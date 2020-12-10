РИАМО - 10 дек. Специалисты планируют приступить к благоустройству Симоновской набережной в 2021 году, также проработают единое соединение территорий почти от Кремля до ЗИЛ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем в следующем году начать работы по благоустройству Симоновской набережной. Мы совершенно переделаем характер этой территории как со стороны реки, так и со стороны набережной, это будет совершенно другой район города», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что также специалисты будут работать над единым соединением территорий практически от Кремля до ЗИЛ.