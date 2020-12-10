РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Указом президента РФ ряд врачей больницы «Медси» в поселке Отрадное подмосковного Красногорска удостоен наград за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Медси».

«Согласно указу президента РФ от 7 декабря 2020 года №755 «О награждении государственными наградами Российской Федерации», сотрудники «Медси», проявившие высокий профессионализм и мужество в борьбе с коронавирусной инфекцией в период пандемии, были удостоены государственных наград», - говорится в сообщении.

Главный врач клинической больницы №1 «Медси» в Отрадном, медицинский директор АО «Группа компаний «Медси» профессор Татьяна Шаповаленко награждена орденом Дружбы.

Также орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены врач-педиатр Ирина Гогичаева, врач-терапевт, заведующая отделением Лия Сухачева, фельдшер-лаборант Елена Данилова, медицинская сестра Елена Кулакова.

«В рекордно короткие сроки, за 7 дней, клиническая больница «Медси» в Отрадном была перепрофилирована в инфекционную. Наши врачи, медицинский персонал буквально жили на работе, отдавая все свои силы во благо спасения наших пациентов, вдали от своей семьи. И сегодня наши медики самоотверженно каждый день идут в бой – за жизни пациентов, совершая настоящий подвиг врача», - отметила президент АО «Группа компаний «Медси» Елена Брусилова.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

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- Объем расходов на борьбу с Covid‑19 в Подмосковье увеличили на 2,9 млрд руб.

- Россияне, привитые вакциной от коронавируса «Спутник V», рассказали, что у некоторых выработались антитела, а у других произошла полная невыработка иммоноглобулинов.

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.