РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 3 января состоится фестиваль-конкурс креативных саней «Волшебные санки», заявки принимают до 30 декабря, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«Комитет по культуре и туризму администрации Подольска приглашает всех желающих принять участие в фестивале-конкурсе креативных саней «Волшебные санки», который будет проходить 3 января 2021 года в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Для участие в фестивале нужно подать заявку до 30 декабря на электронную почту комитета по культуре и туризму администрации округа: kultura-podolsk@mail.ru или по телефонам: 8(496)769-99-13; 8(496)763-15-06. В заявке необходимо указать ФИО участника или название команды, тематику оформления, контактный номер.

Приветствуется креативная презентация. Участников конкурса ждут памятные призы и сувениры. В целях соблюдения требований Роспотребнадзора участников и зрителей просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.