РИАМО - 10 дек. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов Московских центральных диаметров, в этом году уже сдано 14, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году мы сдали уже 14 объектов (МЦД - ред.). Еще 15 будет сдано в следующем году, сейчас ведутся работы», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что большой объем работ запланирован в районе площади трех вокзалов.

Первый и второй Московские центральные диаметры перевозят более 570 тысяч пассажиров в день.

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