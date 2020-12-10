РИАМО - 10 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комбината хлебобулочных и кондитерских изделий, который открылся в сентябре в технопарке «Коледино» в Подольске, там создано порядка 300 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о строительстве подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов на форуме в Сочи в 2019 году. Правительство Московской области сопровождало проект на всех этапах.
Он добавил, что инвестиции в данный проект составили порядка 12 миллиардов рублей. Продукцию компании берут в разные сети, она конкурентоспособна.
Особенность производства в Подольске – максимальная автоматизация. Сейчас здесь работают пять линий по производству хлебобулочных изделий и вафель, а всего будет 18. Под маркой «Коломенское» начнут делать хлеб, слоеные изделия, торты, булочки, батоны, зефир, конфеты, шоколадные и ягодно-фруктовые массы.
Предприятие станет крупнейшим в России по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
«Если бы не поддержка Московской области, мы бы здесь не построились. Идея технопарка, которая отлично реализована в регионе, была основным привлекательным моментом для нас. Особенно важна была поддержка в период пандемии», - рассказал гендиректор холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов.
В 2022 году на предприятии создадут порядка 1,3 тысячи рабочих мест.
«Я узнал в интернете об открытии нового завода, прошел собеседование и стал тут работать. Вижу огромные перспективы. Здесь есть корпоративный транспорт, выдают спецодежду, организуют питание. Я из Железнодорожного, но планирую переезжать в Подольск, поближе к работе», - рассказал инженер-наладчик Петр Панков.
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