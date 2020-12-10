РИАМО - 10 дек. В Подмосковье по эскроу строят более 250 жилых домов, проектное финансирование касается свыше 30% жилого фонда, который возводится в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время на территории региона зарегистрировано 238 застройщиков, из которых 77 работают по новым правилам. В строительстве находятся 834 многоквартирных дома – по старой схеме достраиваются 582 объекта», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

На текущее время Подмосковье занимает второе место в стране по количеству заключенных договоров долевого участия с использованием спецсчета.

Эскроу – это спецсчет в банке, который используют для снижения рисков при оформлении разных сделок.

В начале июля прошло года в РФ вступил в силу закон, который запрещает застройщикам привлекать деньги дольщиков напрямую. Так, девелоперы лишены возможности использовать деньги граждан до ввода объекта в эксплуатацию. Все это время средства хранятся на эскроу-счете. Таким образом, строительство ведется в основном на банковские кредиты.