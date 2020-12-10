РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 дек. Жители подмосковного Красногорска могут пройти тестирование на антитела к коронавирусу, сообщается в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«Красногорская городская больница №2 проводит тестирование на антитела IGG/IGM методом ИФА для изучения популяционного иммунитета. Тестирование проводится населению старше 18 лет», - говорится в сообщении.

Пациенты могут обратиться в структурное подразделение больницы по месту жительства с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

10 ДЕКАБРЯ

- В Москве за последние сутки 1633 человека с подтвержденным коронавирусом отправили в больницу. На ИВЛ в медучреждениях города находится 493 пациента.

- За сутки в России зарегистрировали 27 927 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 351 больного. В Москве - 6 730.

- Для москвичей Появились новые способы записи на вакцинацию от Covid-19. Теперь это можно сделать не только на портале mos.ru, но и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.Инфо», инфоматах или по телефону.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5820 пациентов. С начала пандемии число людей, вылечившихся от Covid-19, увеличилось до 512 969.

- В столице среди 7,5 тысячи доноров с антителами к коронавирусной инфекции сдавали плазму два раза и более 972 москвича (около 13%). Плазму крови можно сдавать до 20 раз в год, если нет противопоказаний.



- В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом за сутки. С начала пандемии в столице умерло 9645 человек.