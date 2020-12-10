РИАМО - 10 дек. Создание скоростной транзитной системы, которая будет состоять из трех хордовых магистралей и рокады, в Москве планируют завершить уже в 2023 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, этот проект является на сегодня ключевым и самым масштабным для города.

«На сегодня эта работа выполнена более, чем наполовину, — уже введено 190 из 348 километров дорог. Завершить этот грандиозный проект, который призван кардинально изменить ситуацию на столичных дорогах и улучшить экологию и связанность районов, мы планируем уже в 2023 году», — рассказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

Северо-Западную хорду запустили год назад. Также уже открыто движение по шести участкам Северо-Восточной хорды, в настоящий момент строится последний участок, который свяжет Открытое и Ярославское шоссе.

Кроме того, движение по трем участкам запустили на Южной рокаде, остальные находятся в стадии строительства.

«Продолжаются и работы по сооружению Юго-Восточной хорды — важной трассы, которая существенно разгрузит дороги в юго-восточном, южном и восточном секторах города», — добавил глава стройкомплекса.

Такая транспортная система, по словам Бочкарева, на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая.​

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