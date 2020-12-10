В грядущий уикенд жители и гости столицы могут посетить индийский маркет «Delhi базар», послушать саундтреки к известным фильмам в исполнении оркестра и органного дуэта, посмотреть балет «Лебединое озеро» и шоу на воде в «Москвариуме». В кинотеатрах выходят в прокат мелодрама «Серебряные коньки», триллер «Глубокое погружение» и ремастеринг культовой картины «Назад в будущее». Подробнее – в материале РИАМО.

ПЯТНИЦА, 11 декабря

Индийский маркет и фуд-корт «Delhi базар»

сайт «Delhi базар»

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 24

Когда: с 11 по 13 декабря

Стоимость: бесплатно

С 11 по 13 декабря в торговом центре на Старом Арбате пройдет маркет «Delhi базар» – традиционная индийская ярмарка с национальным колоритом. Здесь можно будет купить интересные палантины, украшения, благовония, одежду и многое другое. Поклонники индийской кухни найдут среди прочих товаров оригинальные специи, чай и крупы. Для гостей на территории будет работать фуд-корт. Вход свободный.

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«Шедевры мировой киномузыки. Гладиатор, Однажды в Америке, Интерстеллар»

предоставлено организаторами

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10, кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 11 декабря в 20:00

Стоимость: от 3000 рублей

В пятницу, 11 декабря, в кафедральном соборе святых Петра и Павла прозвучат известные саундтреки к популярным фильмам, написанные великими композиторами. Темы из кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Гарри Поттер и философский камень», «Интерстеллар», «Обыкновенное чудо», Гладиатор», «Индиана Джонс» и многих других сыграет Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации совместно с органным дуэтом «Бельканто». Приобрести билеты можно на сайте фонда «Бельканто».

Спектакль «Дядя Ваня»

Где: сайт Московского Губернского театра

Когда: 11 декабря в 19:00

Стоимость: 500 рублей

На сцене Московского Губернского театра в пятницу, 11 декабря, состоится премьера спектакля «Дядя Ваня» в постановке Сергея Безрукова. За основу сюжета взята классическая одноименная история Антона Чехова. К сожалению, все билеты в зрительный зал проданы, однако постановку можно будет посмотреть в прямой трансляции. Для этого необходимо приобрести специальный PIN-код. Его стоимость – 500 рублей. Запись будет доступна в течение 24 часов. В главных ролях: Сергей Безруков, Антон Хабаров, Карина Андоленко, Диана Егоров, Григорий Фирсов и другие. Более подробную информацию можно узнать на сайте театра.

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Выставка в Музее эмоций

сайт museumofemotions.ru

Где: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 18

Когда: 11, 12 и 13 декабря

Стоимость: 600 рублей

Музей эмоций – авторский проект художника Алексея Сергиенко. Экспозиция поделена на семь зон. Каждая из них посвящена определенной эмоции. Комнаты соединяют коридоры – переходы от одной эмоции к другой. Экспозиция построена так, что по мере продвижения к выходу необходимо испытать все чувства – гнев, удивление, отвращение, влюбленность, страх, радость и вдохновение. Погружаться в разные эмоциональные состояния помогают запахи, звуки и тактильные ощущения. Кстати, в музее недавно установили интересный арт-объект – прозрачный стул, наполненный купюрами, которые в сумме составляют один миллион долларов. Его Сергиенко создал совместно с одним из богатейших людей мира по версии Forbes Игорем Рыбаковым. Приобрести билеты и узнать о режиме работы можно на сайте музея.

Онлайн-выставка каллиграфии «Образ и буква»

Где: сайт центра искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы»

Когда: 11, 12, 13 декабря

Стоимость: бесплатно

Петербургский центр искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» ежегодно проводит выставку лучших работ учащихся. В этот раз пандемия внесла свои коррективы – экспозицию организовали в виртуальном пространстве, а значит, погрузиться во вселенную искусного письма может каждый желающий из любой точки мира.

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СУББОТА, 12 декабря

Шоу на воде «Вокруг света за Новый год»

сайт moskvarium.ru

Где: г. Москва, пр-т Мира, д. 119, стр. 23, «Москвариум»

Когда: 12 и 13 декабря в 11:00, 14:30 и 18:00

Стоимость: от 2 тысяч рублей

В субботу, 12 декабря, в «Москвариуме» на ВДНХ стартует новое шоу для взрослых и детей «Вокруг света за Новый год». По сюжету, старый год не захочет уходить и решит остановить планету. Чтобы спасти праздник, героям нужно будет за одну ночь предотвратить похищение новогодних традиций на нескольких континентах. Помогать им в этом непростом деле будут морж, морские львицы, дельфины и косатки. Билеты можно приобрести на сайте океанариума.

Спектакль-мастер-класс «Школа сна»

Где: г. Москва, ул. Беговая, д. 5, Центр драматургии и режиссуры

Когда: 12 и 13 декабря в 12:00 и 15:00

Стоимость: 1 200 рублей

Бессонница – одна из проблем современности, особенно для жителей мегаполисов. Чтобы все успеть, по ночам мы смотрим сериалы, читаем книги и проходим тренинги личностного роста, жертвуя сном. По сюжету, известный сомнолог Сергей Семенович Храпонян должен положить конец всеобщему заблуждению, что постоянная работа сделает всех счастливыми. Кстати, действо происходит не на сцене, а на огромной кровати с подушками. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

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Балет «Лебединое озеро»

сайт novayaopera.ru

Где: г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 3, «Новая опера»

Когда: 12 декабря в 19:00

Стоимость: от 3 тысяч рублей

«Лебединое озеро» в постановке известного балетмейстера Мариуса Петипа покажут в субботу в 19:00 на сцене Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. По сюжету в день рождения принца Зигфрида мать напоминает ему о необходимости жениться. Бал, где он должен выбрать невесту из группы претенденток, назначают на следующий день. Принц расстроен: он не хочет, чтобы его беззаботная юность заканчивалась. Шут пытается развеселить Зигфрида, указывает ему на летящую стаю диких лебедей и предлагает отправиться на охоту.

Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

Онлайн-фестиваль мировой музыки

Где: YouTube-канал Московского областного музыкального колледжа

Когда: 13 декабря в 14:00

Стоимость: бесплатно

В этом году музыкальный фестиваль «Пересекая время» состоится в онлайн-формате. Прямую трансляцию будут вести из большого зала Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. В 14:00 на сцену выйдут солисты коллектива «Симфоджаз братьев Ивановых», финалист программы «Большой джаз» саксофонист Денис Швытов, барабанщик Дмитрий Власенко, а также Михаил и Андрей Ивановы, играющие на фортепьяно и контрабасе. В программе – композиции Джорджа Гершвина, Moon River из кинофильма «Завтрак у Тиффани», «Розовая пантера» из одноименного фильма, бразильская народная песня «Самба любви» и не только.

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Фестиваль «Собаки, которые любят»

Где: сайт благотворительного фонда «Собаки, которые любят»

Когда: 13 декабря с 11:00 до 18:00

Стоимость: бесплатно

Те, кто хочет в канун Нового года приобрести несколько килограммов счастья, могут поучаствовать в онлайн-фестивале «Собаки, которые любят», где можно выбрать себе питомца и узнать о том, как за ним ухаживать. Мероприятие пройдет 13 декабря с 11:00 до 18:00 на сайте одноименной благотворительной организации. Организаторы обещают семь лекций от ветеринаров и кинологов. Также в эфире примут участие звездные гости, блогеры и спортсмены, которые расскажут о своих любимцах.

Кинопремьеры

Мелодрама «Серебряные коньки»

Премьера текущей недели – мелодрама «Серебряные коньки». По сюжету действие происходит в 1899 году в Петербурге. Накануне нового столетия судьба решает сама распорядиться, кому суждено быть вместе – и этот выбор далек от рационального. Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. Несмотря на разницу между ними, однажды столкнувшись, герои вместе начнут свой путь к мечте. В главных ролях: Александра Ревенко, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Дени Лаван, Алексей Гуськов и другие.

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Триллер «Глубокое погружение»

Зимний дайвинг – традиционное семейное развлечение в семье сестер Иды и Тувы. Однако в этот раз оно превратилось в отчаянную борьбу за выживание: одна из девушек оказалась в ловушке на дне океана. Кислород заканчивается, связь потеряна – спастись можно только чудом. В главных ролях: Муа Гаммель, Мадлен Мартин, Трине Вигген, Джитсе Джонатан Буитник, Реми Алашкар и другие.

Приключенческая комедия «Назад в будущее»

В честь 35-летнего юбилея на большие экраны вышла первая часть известной многим трилогии «Назад в будущее» в новейшем 4К-ремастеринге. Этот фильм – вечная классика режиссера Роберта Земекиса и одна из лучших историй о путешествиях по времени. Приключения школьника Марти Макфлая и эксцентричного изобретателя Дока Брауна, рассекающих время на футуристичном автомобиле DeLorean, даже спустя годы остаются культовыми. Все показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.