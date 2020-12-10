РИАМО - 10 дек. Из-за морозной погоды в европейской части России начали замерзать реки и водохранилища, лед стал появляться и на Москве-реке, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Повышение уровня воды на 70 сантиметров в связи с процессом ледообразования отмечалось на Москве-реке у Звенигорода (Московская область)», - говорится в сообщении.

Также лед на Москве-реке стал появляться и в черте города.

По данным синоптиков, в московском регионе до конца недели ожидается малооблачная погода, а также морозы и повышенное атмосферное давление.