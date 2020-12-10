РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в попытке кражи четырех комплектов автомобильных шин и велосипеда из гаражного бокса на общую сумму 180 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от жителя столицы. Он сообщил, что неизвестный проник в его гаражный бокс на улице Молодежной и пытался похитить 4 комплекта автомобильных шин и велосипед. Общая стоимость имущества составляет 180 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 45-летний ранее неоднократно судимый житель Москвы. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на кражу», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.