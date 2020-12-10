РИАМО - 10 дек. В четверг, в Международный день прав человека, активных жителей Подмосковья в ходе церемонии в пресс-центре РИАМО отметили знаками отличия и благодарностями уполномоченных по правам человека в России и Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Церемония награждения прошла в режиме видеоконференции.

«Сегодня мы чествуем неравнодушных людей, которые никогда не проходят мимо чужой боли и готовы в любой момент прийти на помощь оказавшимся в беде. <...> Особенно ярко проявились качества наших волонтеров в условиях пандемии», - сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она добавила, что люди сами выбирают направления, в которых могут принести наибольшую пользу. Будь то благотворительность, помощь малоимущим семьям или работа с молодежью.

Благодарность от имени уполномоченного по правам человека в РФ получил Владимир Ковалев из Можайского городского округа. Силами своей семьи он восстановил два храма, при которых сегодня работают воскресные школы. Кроме того, Ковалев поддерживает организацию помощи семьям с детьми-инвалидами.

«Я думаю, если человек живет среди людей и видит, когда люди нуждаются в помощи, <...> он должен протянуть руку помощи», - рассказал Ковалев.

Благодарность от уполномоченного по правам человека в РФ объявили руководителю центра помощи семьи и детям в деревне Голубое городского округа Солнечногорск Сергею Летуновскому. Также была отмечена создатель центра бесплатной юридической помощи в городском округе Истра Оксана Комарова.

Благодарностью от имени уполномоченного по правам человека в Московской области отметили директора Централизованной библиотечной системы Нину Соляник. Она помогает защищать права и интересы граждан городского округа Домодедово. Участвует в проведении тематических встреч, диспутов и круглых столов.

«Всю любовь и доброту, которая есть в нас, в моих коллегах, я готова дарить, дарю и буду всегда дарить нашим людям. Служу Подмосковью», - отметила Соляник.

Еще одной обладательницей благодарности уполномоченного по правам человека в Московской области стала Вольга Матвеева из Сергиево-Посадского городского округа. Она помогает волонтерской организации поддерживать в сложной жизненной ситуации пенсионеров и многодетные семьи, в том числе в период пандемии.

В ходе церемонии награждения знаком отличия уполномоченного по правам человека в Московской области «За защиту прав человека» отметили Виктора Кузнецова.

«Он оказывает не то, что системную, а просто бесконечную поддержку всем нашим общественным благотворительным организациям. И в период пандемии помогал истринской больнице. <...> Это очень ценно», - поблагодарила Кузнецова министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Знаками отличия за защиту прав человека в Московской области также наградили жительниц Сергиево-Посадского городского округа Яну Платонову и Елену Брюшинину.

Кроме того, в ходе церемонии отметили четырех молодых людей, которые спасли жизни тех, кто был на волосок от смерти. Иван Бережной вытащил из воды тонущего подростка, Иван Прокопьев спас из огня пожилую женщину во время пожара. Илья Щербаков спас тонущего в пруду друга, а Андрей Душаков помог выбраться соседям из огня.