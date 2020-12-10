РИАМО - 10 дек. За три года в Москве по программе реновации построят 3,8 миллиона квадратных метров жилья за счет городского бюджета, говорится в материалах к выступлению заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В период с 2021 по 2023 годы 118 тысяч жителей получат новые квартиры», - говорится в представленной презентации в рамках Московского урбанистического форума.

Таким образом, за 15 лет столичные власти планируют переселить из ветхого жилья более 1 миллиона человек.

«Мы планируем за 15 лет из ветхового жилья переселить более 1 миллиона человек. Планируется демонтировать более 5 тысяч жилых зданий, многоквартирных домов, которые вышли из своего срока эксплуатации. Было принято решение строить новые дома за бюджет города и переселять людей в новые дома, а освободившиеся территории брать в хозяйственный и экономический оборот», - сказал Бочкарев.

Программу реновации в мегаполисе запустили в 2017 году. На сегодняшний день в городе по реновации построили порядка 1 миллиона квадратных метров жилья.