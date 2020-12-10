РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» изъяли 60 граммов героина у двух жителей Реутова, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по региону.

Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на улице Октября в Реутове задержали 44- и 51-летнего местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

«В ходе личного досмотра у одного из мужчин полицейскими обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином общей массой 60 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые задержаны.