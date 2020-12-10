РИАМО – 10 дек. Правительство РФ выступило за упрощение процедуры оформления налогового вычета за покупку квартиры в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ближайшее время планируют отменить предоставление документов о праве на вычет.

«Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он добавил, что российское правительство упростит данную процедуру​.

Чтобы получить налоговый вычет, нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте. ​