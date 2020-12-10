РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 дек. В подмосковных Котельниках работают две сертифицированные точки продажи фейрверков, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Зачастую новогодние праздники не обходятся без ярких красивых фейерверков. В связи с этим информируем вас о том, что недопустимо покупать несертифицированные пиротехнические изделия. В Котельниках павильоны продажи пиротехнических изделий находятся возле гипермаркета «Глобус» и возле ТЦ «МЕГА Белая Дача», - говорится в сообщении.

Приобретать фейерверки необходимо в специализированных магазинах, имеющих лицензию на продажу пиротехники. По требованию покупателя продавец обязан предоставить полный комплект документов на данный вид продукции.