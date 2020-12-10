РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 дек. Глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями администрации и директором муниципального центра по делам ГО и ЧС Дамиром Гатаулиным проверил готовность новой спецтехники, которая улучшит работу спасателей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Смотр техники состоялся в четверг на территории водно-спасательной станции на улице Солнечной, где Юрову продемонстрировали работу спецтехники во время тушения пожара, спасения пострадавших при ДТП и на водоемах. Среди новой техники - устройство для спасения из ледяной полыньи УСЛП-10, которое под воздействием сжатого воздуха разворачивается и превращается в надувную лодку, надувная лодка с навесным мотором «Аквамаран-320», алюминиевая лодка «Тактика-320» и аварийно-спасательная машина на базе «Газель NEXT».

«В этом году провели большую работу по оснащению водно-спасительной станции техникой. Приобрели спасательный автомобиль, который позволяет осуществлять выезды по территории города и взаимодействовать с коллегами из МЧС и Мособлпожспаса. Он оснащен техникой для работы на высотных и водных объектах, для помощи пострадавшим при ДТП. Приобрели две лодки и катер на воздушной подушке, оборудование для спасения людей, провалившихся под лед», - сказал Юров.

Он добавил, что спецтехнику приобрели на средства муниципального бюджета. В 2021 году планируется укомплектовать центр ГО и ЧС Балашихи дополнительный оборудованием.

Юров проверил готовность и нового спасательного амфибийного судна «Змей-3» к работе по спасению жителей города на воде. Судно может перемещаться как по льду, так и по воде. Максимальная скорость движения по льду может достигать 45 километров в час, по воде - 30 километров в час.

По словам Гатаулина, ранее для спасения людей на воде у них были только небольшие надувные лодки. Это все сказывалось на работе спасателей.

«Новая техника улучшит работу спасателей и позволит более качественно проводить патрулирование водных акваторий», - подчеркнул Гатаулин.