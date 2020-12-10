РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 дек. Один человек пострадал в тройном ДТП, произошедшем на проспекте Ленина в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Подольску.

В четверг в 10:35 на проспекте Ленина напротив дома №107/49 произошло столкновение трех транспортных средств.

«По предварительным данным, водитель Subaru Forester не справился с управлением и совершил столкновение с Lada-210540 и Kia Rio. В результате получил ранения водитель автомашины Lada, которого госпитализировали в больницу», - сказал сотрудник.

После столкновения образовалась пробка длиной более 3 километров. В 15:45, согласно сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения в сторону Подольска по проспекту Ленина составляет 20 километров в час.